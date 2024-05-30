Чтобы избежать военной мобилизации, родители решили отправить свою дочь в психбольницу в Тернопольской области и незаконно оформить над ней опекунство. Эту историю рассказала сама девушка в видеообращении, которое появилось в социальных сетях и привлекло внимание полиции.
На записи, которую опубликовали общественные активисты, молодая женщина рассказала о том, как ее отец заставил ее пройти лечение в психбольнице, а затем незаконно взял под свою опеку, считая ее недееспособной. Это все, по словам девушки, было сделано с целью избежать военной службы.
Полиция Тернопольской области заявила, что уже проводит расследование этого случая и планирует принять соответствующие меры после завершения проверки.
Ранее Politeka также писала о том, что Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц ГНСУ, которые крышивали переправу уклоняющихся через границу.
Как известно, к процессу переправки уклонян через государственные границы непосредственно причастны сотрудники Управления внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы. Об этом говорится в материалах уголовного производства СБУ. В частности, один из чиновников этого управления был разоблачен с поличным. Прокуратура вручила этому должностному лицу подозрение.
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