В Тернопольской области мужчина заставил свою дочь пройти лечение в психушке, чтобы оформить над ней опекунство и избежать мобилизации.

Чтобы избежать военной мобилизации, родители решили отправить свою дочь в психбольницу в Тернопольской области и незаконно оформить над ней опекунство. Эту историю рассказала сама девушка в видеообращении, которое появилось в социальных сетях и привлекло внимание полиции.

На записи, которую опубликовали общественные активисты, молодая женщина рассказала о том, как ее отец заставил ее пройти лечение в психбольнице, а затем незаконно взял под свою опеку, считая ее недееспособной. Это все, по словам девушки, было сделано с целью избежать военной службы.

Полиция Тернопольской области заявила, что уже проводит расследование этого случая и планирует принять соответствующие меры после завершения проверки.

Ранее Politeka также писала о том, что Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц ГНСУ, которые крышивали переправу уклоняющихся через границу.

Как известно, к процессу переправки уклонян через государственные границы непосредственно причастны сотрудники Управления внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы. Об этом говорится в материалах уголовного производства СБУ. В частности, один из чиновников этого управления был разоблачен с поличным. Прокуратура вручила этому должностному лицу подозрение.

Последние новости Украины:

Украинцы могут получить штраф за игнорирование повестки: на какую сумму накажут уклоняющихся

Родной брат уже мобилизован: украинец уклонился от призыва, суд его строго наказал

"Это очень низко - прятаться": военный пристыдил мужчин, скрывающихся от призыва