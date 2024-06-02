Оборонные рубежи на подступах к украинской столице нуждаются в укреплении, ведь нельзя исключать, что враг может снова попытаться захватить Киев.

Для России очень важно захватить столицу Украины, поэтому нельзя исключать повторное наступление РФ на Киев.

Это неоднократно отмечали и украинские власти, и аналитики, и военные.

Так, капитан 130-го батальона 242-й бригады Сил ТРО Алексей Фандецкий ("Фантом") в эфире телемарафона отмечал, что Россия – это страна, не имеющая своей истории, "поэтому для них важен Киев". По его словам, на сегодняшний день никто точно не может ответить, может ли такое наступление повториться.

«Реально ли это? Мы уже знаем, что такое война, когда она неожиданна. Мы должны сейчас готовиться. Нынешний Главнокомандующий ВСУ построил линии обороны достаточно мощные…», - сказал Фандецкий.

Понимая, что Киев остается главной целью российского диктатора, в столице готовятся к повторному наступлению РФ. Сегодня город финансирует строительство защитных сооружений и в соседних областях, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Столица была и остается мишенью для Путина, но сейчас готовность гораздо лучше, чем два года назад», – добавил мэр.

Добавим, между тем граничащая с Киевской областью Гомельская область Беларуси готова «при необходимости» к переводу на «военное время». Об этом заявил первый заместитель главы белорусского МЧС Александр Худолеев.

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести французские войска в случае нападения на Киев. Однако глава ГУР Кирилл Буданов назвал слова президента Франции о возможном нападении на Киев только "предположением".

"Это предположение. Предположений может быть очень много…", - подчеркнул Буданов.

По состоянию на данный момент угрозы нет, сказал Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя новое возможное наступление на Киев, подчеркивал, что Россия не сможет осуществить большое наступление на столицу, как это было в 2022 году - ей не хватит для этого сил.

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