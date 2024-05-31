Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на вопрос о своем состоянии и опубликовал новый кадр, который не оставил украинцев равнодушными.

Валерий Залужный, получив новую должность, почти исчез из информационного пространства. Напомним, что бывший Главнокомандующий ВСУ и "железный генерал" стал послом Украины в Великобритании.

«Искренне поздравляю Валерия Залужного с назначением на должность Посла Украины в Великобритании», - отреагировал тогда британский посол в Киеве Мартин Гаррис, добавив, что с нетерпением ждет совместной работы с Залужным по укреплению нерушимого альянса между Украиной и Великобританией и "100-летнего партнерства".

Сам Залужный сейчас не дает интервью и не общается с представителями СМИ. Иногда Валерий Федорович выходит с украинцами на связь с помощью соцсетей.

Так, в мае Валерий Залужный прокомментировал получение звания Почетного гражданина Киева.

«Для меня большая честь быть рядом с Большим Человеком. Безгранично благодарю громаду города Киев за доверие и высокую награду», - высказался Залужный, опубликовав фото, на котором его можно увидеть с легендарной поэтессой и писательницей Линой Костенко, которая также получила звание «Почетный гражданин Киева».

И вот на днях Валерий Залужный опубликовал новое фото. На нем «железный генерал» в домашней обстановке – рядом любимая жена Елена Залужная.

Этот кадр Залужный оставил без комментариев, оставив только эмодзи сердечком. Однако пользователи соцсетей на реакции на новое фото не поскупились. Украинцы желают Валерию Залужному счастья отмечают, что ждут от него на новой должности хороших новостей.

«Прекрасные! Как приятно видеть ваши улыбки»,

«Приятно видеть! Ждем позитивных новостей!»,

«Мы ждем! Вы там, чтобы не задерживались!»,

«Берегите себя!» ,

«Любовь вдохновляет и расправляет крылья! Новых свершений Вам, Валерий Залужный, и возвращения в Украину в новом статусе!»,

"Знали бы Вы, господин Генерал, как нам Вас не хватает",

"Надежный тыл".

Также у Валерия Залужного спросили: "Как вы?".

«Спасибо. Все нормально», – ответил Валерий Федорович.

Кроме того, Залужный отреагировал на комментарий относительно музыкальной аппаратуры, на фоне которой сделано фото.

"Вместе! Счастливы насколько сейчас возможно на фоне всемирного пи….. Не помню кто говорил - каждый день, который я прожил считаю лучшим! Музыка Федорович я думаю при такой аппаратуре нормальная?», - спросили Валерия Федоровича, на что он оставил эмодзы в виде огонька.

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