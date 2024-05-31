Легендарная украинская защитница, парамедик Екатерина Полищук («Пташка») рассказала о своем выборе и что с ней теперь.

Защитница Мариуполя Екатерина Полищук на псевдо «Пташка», которая прошла ад «Азовстали», потеряла жениха, вернулась из плена, рассказала о своем решении.

Как оказалось, парамедик вернулась на фронт. По ее словам, ей часто приходится слышать вопрос, почему она снова на фронте.

"Но, как я буду спокойно сидеть дома, если в моей стране война, например, как буду пить чай утром, вечером пить вино. У меня есть руки-ноги, как подчиненная я могу выполнять функции на фронте, у меня классный боевой опыт, это мой психологический выбор», - рассказала "Пташка" в интервью Рамине Эсхакзай, опубликованном на YouTube.

Екатерина Полищук также подчеркнули, что она знает, что была бы полезнее, как дипломат.

«Но я психологически не вытягиваю дипломатическую работу. Я пол года проработала как дипломат по освобождению пленных, и я кланяюсь перед пленными и теми людьми, которые работают в этой теме», - отметила «Пташка», подчеркнув, что ей проще воевать.

Парамедик также рассказала, что ей пришлось столкнуться с хейтом по поводу ее внешнего вида.

"Во-первых, мне интересно, неужели эти люди думают, что я настолько бедная, что у меня нет денег на зеркало? У меня есть зеркало, я смотрю в него, я знаю, что я поправилась, я этого не опровергаю" , – ответила хейтерам защитница.

Екатерина уверена, что важнее быть настоящей собой, а не соответствовать стереотипам.

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