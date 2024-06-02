Введение иностранных войск в Украину нельзя исключать и заявления по этому радиальному шагу в войне, которая продолжается на украинской земле, звучат все чаще.

Так, по мнению некоторых экспертов, страны НАТО могут ввести свои войска в Украину в том случае, если Россия добьется серьезных успехов на фронте.

Например, немецкое издание Der Spiegel отмечало, что власти стран Балтии и Польши допускают введение войск в Украину.

Ситуацию относительно ввода иностранных войск в Украину комментировал и генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

Ввод иностранных войск в Украину.

По словам Романенко, сейчас Россия формирует группировку из двух армий, это резерв стратегического уровня, и это очень серьезная опасность.

"Если использовать этот резерв, можно выйти, в частности, на Запорожье", - отмечал Романенко в интервью Obozrevatel.

Романенко также подчеркивал, что страны Балтии и Польша должны объединиться и принять решение. Однако НАТО, вероятно, не поддержит решение этих стран и займет позицию, мол «сами в это ввязались, сами и расхлебывайте». Однако, подчеркивал генерал, в странах Балтии и Польши понимают, что станут мишенями для России после Украины.

«С военной точки зрения это рациональный подход – нужно действовать на опережение», – говорил Романенко.

Ввод иностранных войск в Украину.

В свою очередь военный эксперт и полковник запаса Петр Черник высказывал мнение, что в случае отправки войска стран-членов НАТО не будут участвовать в прямой боевых действиях. Однако они все равно могут помочь обороноспособности Украины.

А вот бывший министр обороны США Роберт Гейтс подчеркивал, что не следует исключать возможность введения войск НАТО в Украину, но этого не стоит афишировать.

«Меня беспокоит, что наше правительство слишком много говорит, как и другие правительства. Иногда лучше делать и не говорить, что ты это делаешь», – говорил Гейтс.

Тем временем стало известно, что лидер Франции Эмманюэль Макрон хочет создать европейскую коалицию военных инструкторов в Украине.

Ввод иностранных войск в Украину.

Консультации по этому вопросу должны ускориться в ближайшие дни.

Также стало известно, что направить своих военных специалистов для помощи в обучении войск на территории Украины готова Литва. Об этом заявила Премьер-министр страны Ингрида Симоните.

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