Нападение произошло во время раздачи повесток в селе Черепковцы на Буковине, нападавший был задержан до приезда полиции.

На Буковине произошел инцидент, во время которого мужчина напал на представителей Территориального центра комплектования, применив против них газовый баллончик. В результате нападения серьезно пострадал один из защитников Украины, которого пришлось срочно госпитализировать в больницу. Подробности сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП.

31 мая в селе Черепковцы на Буковине произошло нападение на представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Военнообязанный гражданский мужчина, когда представители ТЦК и СП раздавали повестки, распилили на них газовый баллончик.

Один из военнослужащих, который был переведен в ТЦК и СП из боевой бригады после тяжелого ранения, получил химические ожоги глаз и дыхательные пути и был госпитализирован.

Нападавший был задержан на месте происшествия до прибытия полиции. В ТЦК и СП сообщили, что мужчина сопротивлялся при задержании. Пострадавшему военнослужащему предоставили необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу.

В Центре подчеркнули, что пострадавший является защитником Украины. Это военнослужащий, переведенный в ТЦК и СП после тяжелого ранения из боевой бригады. К слову, за препятствование работе военнослужащих ТЦК и СП, согласно Уголовному кодексу, можно получить от 5 до 8 лет за решеткой.

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