Первый этап подготовки к замораживанию войны в Украине может начаться в ближайшее время – в июне.

Россия хочет воспользоваться заморозкой войны, любым прекращением боевых действий, чтобы подготовиться к вероятному наступлению на Украину в будущем.

В частности, об этом предупреждали эксперты Института изучения войны.

Военные аналитики высказывали опасения, что остановка боевых действий позволила бы россиянам возобновить боеспособность армии, мобилизовать людей на широкомасштабную экспансию, привлечь больше ресурсов для оборонно-промышленного комплекса без ограничений на неотложные нужды в Украине.

Кроме того, заморозка войны для Путина является надеждой на то, что военная и экономическая поддержка Украины со стороны Запада уменьшится.

Замораживание войны в Украине:

По мнению политического эксперта Максима Розумного, Саммит мира, который пройдет в Швейцарии, не что иное, как первый этап подготовки к заморозке войны.

По его словам, Саммит мира следует рассматривать именно как политическое и дипломатическое противостояние.

«В этом случае ситуация складывается так, что мы говорим именно о маневрах…», - отметилМаксим Розумный в эфире телеканала «Эспрессо».

По мнению политического эксперта, Саммит мира приобретает признаки далекой подготовки к заморозке войны в Украине.

«Об этом многие уже говорят. В частности, о необходимости заморозки войны. Возможно, без политических условий и понимания того, как ситуация будет развиваться дальше. Впрочем, те планы, которые сейчас озвучиваются, указывают именно на такое развитие событий", - считает Розумный.

Напомним, что ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на четыре источника в РФ, что диктатор Владимир Путин якобы готов к переговорам о прекращении огня в войне против Украины при условии сохранения за РФ всех украинских территорий, которые она сейчас оккупирует.

Замораживание войны в Украине:



Однако, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, РФ распространяет тезисы о якобы готовности путина к заморозке войны, чтобы сорвать Саммит мира.

«Путин отчаянно пытается сорвать саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха", – заявлял министр иностранных дел.

По его словам, оккупанты посылают фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на то, что оккупанты продолжают жестоко атаковать территорию Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предостерег мир от идеи заморозки войны России против Украины.

"Это как перерыв, когда смотришь фильм. Но это не фильм, это реальность. Это перерыв. А это время для Путина", - подчеркивал глава государства.

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