Автор видео утверждает, что мужчина весь день находился в здании Киевского районного ТЦК и прошел военно-врачебную комиссию.

В сети распространяется информация о случае мобилизации в Одессе мужчины с олигофренией и пороками сердца, что вызвало негодование среди общественности. По сообщениям, мужчину задержали и доставили в сборный пункт ТЦК, где его, несмотря на серьезные заболевания, признали пригодным к военной службе в Вооруженных Силах Украины. В самом же Одесском ТЦК прокомментировали ситуацию.

Автор видео утверждает, что мужчина весь день находился в здании Киевского районного ТЦК и прошел военно-врачебную комиссию. Также женщина за кадром отметила, что семья подготовит все необходимые документы для получения возможной отсрочки.

Стоит отметить, что олигофрения - это редкое врожденное или приобретенное в первые три года жизни заболевание, которое характеризуется недоразвитостью психики и в особенности интеллекта.

Прессслужба Одесского ОТЦК заявила, что военные не получили никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз мужчины. Кроме того, согласно действующему законодательству граждане с диагнозом "олигофрения легкой степени" могут быть признаны годными к службе в тылу.

"Парень прошел военно-врачебную комиссию согласно установленному порядку и был определен пригодным к прохождению службы. Все процедуры происходили в соответствии с законодательством, регламентирующим порядок прохождения медицинских осмотров во время мобилизации. Следовательно, в этом конкретном случае действия военнослужащих были в пределах правового поля, а сама процедура проведения медицинского осмотра отвечала установленным требованиям", - подчеркнули в ОТЦК.

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