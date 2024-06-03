"Укрэнерго" предоставила общую информацию о средних зарплатах всего правления, включая председателя и ее членов.

В "Укрэнерго" отказались разглашать зарплату председателя правления Владимира Кудрицкого, указав вместо этого общую сумму, которую получает весь состав правления, включая Кудрицкого и других членов. Средняя месячная заработная плата одного члена правления превышает 2 миллиона гривен, причем размеры зарплат значительно колеблются от месяца до месяца.

Журналисты обратились в "Укрэнерго" с запросом о раскрытии информации о заработной плате председателя правления Владимира Кудрицкого, включая все надбавки и оклад, а также об отдельном распределении зарплаты по месяцам. Однако компания отказалась предоставить эти данные, аргументировав отсутствием законодательных требований по детализации зарплат "одной особы".

Вместо этого, "Укрэнерго" предоставила общую информацию о средних зарплатах всего правления, включая председателя и членов. В декабре 2023-го в правлении в среднем зарабатывали 1,5 млн грн, в январе 2024-го – 848,8 тыс. грн, в феврале – 353,1 тыс. грн, в марте – 499,2 тыс. грн, а в апреле – 2,1 млн грн.

Отметим, что речь идет о средней арифметической зарплате. Однако при этом зарплата председателя правления может быть выше зарплаты члена правления. По какой причине зарплата в апреле выросла в 4 раза, неизвестно.

Новость разлетелась по разным Телеграмм-каналам и вызвала возмущение у украинцев. Они писали в комментариях: "Людям есть нечего, люди последнее защитникам доначат, а эти жира боятся", "Так что тарифы подняли можно и зарплату поднимать", "Народ не знает с чего платить а эти тунеядцы жируют", "А у меня пенсия 2980 , могу добавить, если им не хватает".

Источник: OBOZ.UA.

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