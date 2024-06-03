Командующему было сообщено о подозрении в совершении деяния, что превышает его служебные полномочия.

В Одесской области разоблачен один из командующих на золоченые. Сотрудники ДБР совместно с СБУ сообщили о подозрении командующему регионального управления сил территориальной обороны "Юг", заставлявшим подчиненных строить ему частный дом. Подробности сообщили в ДБР.

Сотрудники Государственного бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины предъявили обвинение командиру одного из региональных управлений сил территориальной обороны "Юг".

Он использовал свое служебное положение для того, чтобы заставить троих военнослужащих заниматься строительством его личного жилья. Это продолжалось с 2023 года, и в течение года солдаты строили частный дом своего начальника, получая за это дополнительные выплаты под видом компенсации за выполнение боевых задач на линии фронта.

Командующему было сообщено о подозрении в совершении деяния, что превышает его служебные полномочия, что повлекло за собой значительный материальный ущерб в период военного положения (в соответствии с пунктом 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины).

По этой статье предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Сейчас рассматривается вопрос о применении меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

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