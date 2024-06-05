Украина сделала новый намек на то, что незаконно построенный Крымский мост в скором будущем будет уничтожен.

Так считают, в частности, военные аналитики и израильский военный обозреватель Давид Шарп. Напомним, что на днях украинские защитники уничтожили или повредили четыре российских катера, задействованных в охране Крымского моста, поразили паромную переправу.

Уничтожение Крымского моста.

По словам Шарпа, это не обязательно подготовка к уничтожению Крымского моста, но, безусловно, намек.

Ранее издание The Sun сообщило, что Крымский мост якобы могут уничтожить уже к середине июля. Его, мол, могут разрушить с помощью "многосторонней" атаки с воздуха и моря в стиле Большого взрыва, в частности ракетами Storm Shadow и морскими беспилотниками. Для атаки требуется не менее 20-40 ракет, отмечало издание, уточняя, что сначала нужно подбить верхние конструкции моста и сразу же атаковать его основание.

О том, что Крымский мост может быть уничтожен уже в 2024 году, заявлял и бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес.

"Конечно, разрушение Керченского моста – это так или иначе должно произойти в этом году. Я уверен, что украинцы выберут правильное время и условия. Это огромный мост, его будет очень трудно разрушить», - подчеркивал он в интервью "ВВС Украина", добавляя , что украинские спецслужбы обязательно будут иметь план, как это сделать.

Уничтожение Крымского моста.

Уничтожение Крымского моста, по его словам, будет унижением для Путина, повлечет за собой серьезные логистические проблемы для России.

«Но россияне уже строят другую железную дорогу, тоже незаконную, которая проходит через оккупированный Донбасс», – напоминал генерал.

В свою очередь, Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что уничтожение Крымского моста может сильно повлиять и на ситуацию на материковом юге Украины.

"Не будет работать Керченский мост – не будет достаточного обеспечения примерно 200 тысяч российских оккупантов. А это большой ресурс, ежедневно требуется большой объем материально-технического обеспечения", – объяснял Коваленко.

Своими мыслями, что произойдет после уничтожения Крымского моста, делился и военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, полуостров превратится в "логистический остров Крым". Это позволит значительно уменьшить потенциал обеспечения войск противника.

Уничтожение Крымского моста.

Тем временем эксперты также констатируют, что за 27 месяцев ударов по Черноморскому флоту РФ в оккупированном Крыму Украина потопила или серьезно повредила более десятка крупных военных кораблей, то есть треть флота.

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