Неприятный инцидент произошел в понедельник, 3 июня, и в тот же день правоохранители задержали подозреваемого.

В поселке Гусятин, что в Тернопольской области, было совершено надругательство над могилами воинов Сил обороны Украины, погибших, защищая государство от российского вторжения. Злоумышленника уже задержали, и ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Инцидент произошел в понедельник, 3 июня, и в тот же день правоохранители задержали подозреваемого.

В сообщении отмечено, что на месте происшествия представители Нацполиции обнаружили четыре поврежденных могилы военнослужащих, погибших на войне. Из могил были выброшены кресты, разбросаны подсвечники, сорваны государственные флаги и портреты погибших героев.



Причастным к этому преступлению оказался 53-летний житель одного из сел общины, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Мотивы его поступка пока неизвестны, и это выясняют правоохранители.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 297 УК Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком от трех до пяти лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

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