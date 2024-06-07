Мессенджер Telegram стал важной частью жизни для многих украинцев, особенно во время полномасштабной войны.

Популярность Telegram в Украине выросла благодаря удобству и оперативности информационных каналов, и не только.

Однако внимание украинцев и государства на опасность, создаваемую Telegram, хотят привлечь эксперты по кибербезопасности.

В частности, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности собрал разъяснения специалистов, почему мессенджер Telegram может быть опасен.

После начала широкомасштабной войны РФ против Украины основатель Телеграмм Павел Дуров подчеркнул, что ни он, ни его компания никогда не предоставляла никакой информации данных украинцев российскому правительству.

Однако скептики полагают, что Дуров имеет связи с ФСБ.

В частности известно, что уже после эмиграции Дуров посещал Россию, а критики мессенджера утверждают, что Telegram создавался именно для россиян на российские деньги россиянами в России.

То, что Telegram очень важно для России подтверждают технические показатели, об этом сообщили Александр Олешко и Лилия Нижник, которые с ОО «Аналитический центр информационных ресурсов» провели исследование технических уязвимостей Telegram.

Данные исследования независимой аналитической компании Demandsage, проводившейся в январе 2024 года, показали, что РФ как государство занимает второе место по масштабу загрузок приложения Telegram (34,4 млн) и первое по генерированному трафику за 2023 год (до 23,84%).

Кроме того, сообщается, что чаты в Telegram используют шифрование между клиентом и сервером – это означает, что данные на серверах хранятся в зашифрованном виде.

Однако ключи для дешифрования могут храниться на серверах, что теоретически может предоставить Telegram доступ к сообщениям.

Источник: armyinform .

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