В Сумской области "ограниченно подходящий" мужчина написал отказ от мобилизации и просил суд его строго не наказывать.

Мобилизация в Украине часть украинцев отказывается от повесток. В Сумской области был осужден мужчина, который категорически отказался от мобилизации и написал об этом заявление. Об этом говорится в приговоре Конотопского горрайонного суда Сумской области.

28 марта 2024 года житель Сумщины явился в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (РТЦК), где ему должны были вручить боевую повестку на 29 марта. Однако мужчина отказался ее получать, ссылаясь на проблемы со здоровьем и говорил, что он ограничен пригодно, поэтому его невозможно мобилизовать.

Отказ мужчины был зафиксирован в акте, который подписали свидетели и сам мужчина внутри отделения ТЦК. Военнообязанный также был предупрежден об уголовной ответственности за подобные действия и мужчина все равно написал отказ от мобилизации.

На следующий день, 29 марта, мужчина не явился в РТЦК, объяснив это тем, что праздновал день рождения. Житель Сумщины просил суд его строго не наказывать.

Суд проанализировал материалы дела и приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде. сделай хороший рерайт этого текста Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

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