Семья заявляет, что располагает информацией, что Сергея избили в местном райотделе Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

4 июня в Барановке прошли похороны 32-летнего местного жителя Сергея Ковальчука. Его госпитализировали 29 мая с многочисленными травмами в состоянии комы в больницу в Звягеле, где он скончался спустя несколько дней. Родственники утверждают, что мужчину избили в райотделе Территориального центра комплектования и социальной поддержки, хотя в областном ТЦК эти обвинения отрицают.

Николай Ковальчук, отец умершего, поделился с журналистами своей болью: "Мой сын убит, и больше нечего добавить. Знаем, что в пять утра приехали к нему из ТЦК. Сутки его не было. Есть второе отделение охраны, оттуда его привезли Мы в 11 утра приехали в Звягель, ребенок мой уже был в реанимации.

По словам соседей, Сергей вел тихую жизнь, работая на местной пилораме и оказывал помощь людям. Он был хорошим человеком и никому из соседей не доставлял проблем. Погибший не был военнообязанным из-за своего заболевания эпилепсией.

"Он был очень хорошим человеком, никому не доставлял проблем. Очень жаль. Говорят, что его убили в ТЦК. Так-то мы не знаем точно, но говорят, что такие случаи уже были раньше. Те, говорят, те выживали, а этого убили. Вся голова избита» — рассказала его соседка Лидия.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Звягельской больницы Анатолий Бортник сообщил, что Сергей Ковальчук был доставлен в их медицинское учреждение рано утром 29 мая.

Врач рассказал, что мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии и был в коме, у него нашли закрытую черепно-мозговую травму, линейный перелом теменной кости, правостороннюю внутричерепную гематому, очаговый и диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти и аспирационную пневмонию. Его сразу отправили на оперирование, после которого он провел четыре дня подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии.

Сергей Ковальчук умер 2 июня в больнице, не приходя в сознание.

Вечером 4 июня на своей странице в Facebook Житомирский областной ТЦК и СП опубликовал опровержение, связанное со смертью Сергея Ковальчука. В сообщении указано, что причиной смерти Сергея был эпилептический приступ.

"Мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя. Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету "скорой". Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала происшествие как самоувечье. К сожалению, 2 июня 2024 года от полученных во время эпилепсии. нападения травм мужчина скончался в больнице. Следователи, проводившие экспертизу, отметили: никакого постороннего физического влияния на мужчину не оказывалось", — говорится в посте ТЦК.

Источник: Суспільне.

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