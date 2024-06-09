В Херсоне работники ТЦК решили проверить документы мужчины, однако его мать укусила правоохранителя, чтобы этого не произошло.

В Херсоне возникла неприятная ситуация, когда женщина укусила милиционера, который вместе с работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки пытался проверить документы ее сына. Во время этого инцидента ее сын решил воспользоваться происходящим и скрылся с места происшествия.

Об этом инцидент сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook в среду, 5 июня. Правоохранители объяснили, что эта ситуация произошла в Корабельном районе Херсона. Мужчина отказался предъявить свои документы и начал вести себя агрессивно по отношению к правоохранителям и работникам ТЦК.

Во время спора 60-летняя женщина, мать молодого мужчины, укусила правоохранителя, а ее 23-летний сын, воспользовавшись этим, скрылся с места происшествия. "Следует заметить, что мужчина по возрасту не подлежит мобилизации, но его мать теперь несет уголовную ответственность за нападение на полицейского", - подчеркнули в полиции.

Теперь, как известно, по факту нападения на полицейского начато производство по части 2 статьи 345 «Преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей» Уголовного кодекса Украины.

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