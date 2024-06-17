Украинцы могут получить скидку на жилье в рамках программы "Жилые помещения для перемещенных лиц".

В июне начнется новый этап программы "Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц", где семьи, пережившие переселение, смогут получить ипотечный кредит под 3% годовых. В этом месяце будет выбрано 600 семей для участия в программе. Они смогут получить кредит на срок до 30 лет с первоначальным взносом в 6% от стоимости жилья. Об этом сообщили представители Министерства реинтеграции.

Проект реализуется при содействии Госмолодежи при финансовой поддержке Правительства Германии через Кредитное учреждение по восстановлению (KfW). Процесс отбора будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале фонда, а победители будут выбраны случайным образом с помощью специального программного обеспечения.

Контроль за мероприятием будут обеспечивать представители Министерства реинтеграции, Госмолодежи и Имплементационного консультанта. Подача заявок будет временно прекращена во время отбора, а затем возобновлена ​​на следующий день после завершения отбора.

Это уже шестнадцатый этап программы. Благодаря предварительным отборам, 669 семей внутриперемещенных лиц уже воспользовались льготными кредитами и получили собственное жилье.

Ранее Politeka также писала о том, что некоторые украинцы не будут больше получать денежную помощь с июня.

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