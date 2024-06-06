После увеличения дефицита энергии "Укрэнерго" объявило тендер на закупку кондиционеров. Так, НЭК "Укрэнерго" объявила тендер на закупку кондиционеров с ожидаемой стоимостью 629 тыс. грн. Соответствующее объявление размещено в системе "Прозорро".

Согласно тендеру, "Укрэнерго" планирует приобрести четыре комплекта кондиционерных систем, в частности:

Сплит-система инверторная для площади 80 м² с мощностью 8/9 кВт и потреблением 2,1/2,3 кВт, комплектуемая сетевым адаптером SC-BIKN2-E и проводным пультом управления RC-EX3A.

Сплит-система инверторная для площади 80 м² с мощностью 8/9 кВт и потреблением 2,1/2,3 кВт, комплектуемая сетевым адаптером SC-BIKN2-E.

Две канальные средненапорные сплит-системы для площади 125 м с мощностью 12,5/14 кВт и потреблением 4,4/3,7 кВт.

В стоимость также входит установка систем кондиционирования.

В комментариях под новостью собрался ряд недовольных комментариев. Украинцы возмущались призывами "Укрэнерго" экономить свет в то время, когда само учреждение собирается устанавливать кондиционеры – потребляющие много электроэнергии. Остальные начали подозревать, что тариф на свет подняли именно для таких дорогих покупок:

"Я так понимаю, что призывы экономить электроэнергию касаются только рядовых потребителей, отнюдь не поставщиков", "Подняли стоимость на электричество для покупки себе кондиционеров", "Это уже издевательство после поднятия тарифов для населения и информации о миллионах зарплат в Укрэнерго", "Неужели государству негде девать деньги?", "И как же призывы власти отказаться от кондиционеров этим летом?".

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