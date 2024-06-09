Концерн занимал второе место в поставке товаров для российских компаний, экспортируя 95% производимой в Украину продукции.

Новая скандальная история всколыхнула Украину. Стало известно, что будут судить владельцев и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал российский ВПК после полномасштабного вторжения России. Об этом подробнее сообщили в ДБР.

В ходе расследования установлено, что бывший народный депутат Украины, являвшийся членом Партии Регионов, организовал преступную схему. Промышленно-инновационная группа компаний, принадлежавшая его семье, с 2014 года поставляла высокоэффективное и энергосберегающее оборудование государственным предприятиям россии и Белоруссии.

Это оборудование оказалось необходимым для функционирования нефтегазодобывающих, горных, металлургических, химических, угольных, транспортных предприятий и других структур оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора.

После полномасштабного вторжения владельцы продолжили сотрудничество с агрессором. Среди участников преступной организации находились близкие родственники экснардепа, менеджмент промышленно-инновационной группы компаний и граждане россии.

Они организовали поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании осуществляли «заказ» у украинского производителя, якобы для нужд зарубежной стороны. С начала военных действий, с 24 февраля 2022 года, по этой схеме было закуплено комплектующие на сумму не менее 190 миллионов гривен. После получения стратегических материалов «посредники» перевозили их в РФ.

Концерн занимал второе место в поставке товаров для российских компаний, экспортируя 95% производимой в Украину продукции.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении семи человек – владельцев и топменеджмента концерна, который снабжал продукцией российский ВПК. Им инкриминировано создание преступной организации и пособничество государству-агрессору (ст. 255, ст. 111-2 УК Украины).

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.