Рецепт таких вафель станет находкой для любителей сладких и простых завтраков, причем дополнение к ним можно выбрать на ваше усмотрение. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
- 360 г кисломолочного творога (5-9%)
- 100 мл кефира (2.5%)
- 2 яйца
- 30 г сахара
- 100 г муки
- 5 г разрыхлителя
- Пакетик ванильного сахара или 1/2 чайной ложки ванильной пасты
Приготовление:
В большой миске соедините творог и кефир. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Добавьте яйца, сахар и ванильный сахар (или ванильную пасту). Снова перемешайте.
В отдельной миске просейте муку и разрыхлитель. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в творожную смесь, хорошо перемешивая до однородного состояния.
Разогрейте вафельницу. Если она не имеет антипригарного покрытия, слегка смажьте её растительным маслом.
Выложите примерно полторы столовые ложки теста в центр вафельницы. Закройте и выпекайте вафли в течение 6-7 минут.
Готовые вафли вынимайте аккуратно и подавайте с любимыми добавками, например, сгущенкой или шоколадом.
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