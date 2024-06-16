Чтобы сделать завтрак действительно вкусным, не обязательно создавать что-то сложное и очень насыщенное, иногда достаточно мягких вафель.

Рецепт таких вафель станет находкой для любителей сладких и простых завтраков, причем дополнение к ним можно выбрать на ваше усмотрение. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

360 г кисломолочного творога (5-9%)

100 мл кефира (2.5%)

2 яйца

30 г сахара

100 г муки

5 г разрыхлителя

Пакетик ванильного сахара или 1/2 чайной ложки ванильной пасты

Приготовление:

В большой миске соедините творог и кефир. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Добавьте яйца, сахар и ванильный сахар (или ванильную пасту). Снова перемешайте.

В отдельной миске просейте муку и разрыхлитель. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в творожную смесь, хорошо перемешивая до однородного состояния.

Разогрейте вафельницу. Если она не имеет антипригарного покрытия, слегка смажьте её растительным маслом.

Выложите примерно полторы столовые ложки теста в центр вафельницы. Закройте и выпекайте вафли в течение 6-7 минут.

Готовые вафли вынимайте аккуратно и подавайте с любимыми добавками, например, сгущенкой или шоколадом.

Последние новости Украины:

Шашлык будет мягким и сочным: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт идеального маринада.

Фантастически вкусные фаршированные яйца: Ольга Сумская поделилась любимым рецептом.

Как засолить красную рыбу: шеф-повар дала простой и супервкусный рецепт.