Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в социальной сети, как сделать соленую карамель, подойдет к любому десерту.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась простым рецептом приготовления домашней карамели с солеными нотками.

Ингредиенты:

200 г сахара

60 мл воды

30 г сливочного масла

120 мл сливок (30%)

0,5 ч.л. соли

Приготовление:

Поставьте сотейник на плиту на температуру чуть выше среднего. Влейте 60 мл воды и добавьте 200 г сахара в сотейник. Не мешайте смесь, чтобы избежать образования комочков, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Дайте смеси нагреваться, пока сахар не начнет плавиться и превращаться в карамель. Не перемешивайте смесь.

Пока карамель готовится, подогрейте сливки на маленьком огне. Когда карамель приобретет темноватый цвет, осторожно добавьте 30 г сливочного масла в сотейник. Будьте внимательны, смесь может начать бурлить, заметила "Мастер Шеф" Литвинова.

Постепенно влейте подогретые сливки, продолжая интенсивно мешать смесь. Снимите сотейник с огня и дайте карамели остыть пару минут. Добавьте 0,5 ч.л. соли и тщательно перемешайте. "Мастер Шеф" Литвинова заметила, добавлять ее лучше в теплую смесь, а не горячую.

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