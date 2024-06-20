На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом летней закуски, которая дополнит любой обед или ужин.
Звезда "Мастер Шеф" подчеркнула, что в этом блюде смешиваются свежие овощи и легкая пикантность. Закуска получается вкусной, аппетитной с виду и очень полезной.
Для приготовления летней овощной закуски "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- помидоры коктейльные – 300 г
- кабачок – 1 шт.
- лук (сладкий) – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- соевый соус – 1 ст.л.
- лимонный сок – 2 ст.л.
- орегано сушеный – 1 ч.л.
- соль – 1-2 ч.л. (по вкусу)
- базилик свежий - 2 веточки
- оливковое масло – 2 ст.л.
- мед (можно заменить сахаром или сиропом) – 2 ст.л.
Коктейльные помидоры "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает пополам, кабачок нарезает тонкими колечками, а лук – полукольцами.
В миске смешиваем нарезанные овощи, добавляем натертый чеснок, измельченные листики базилика, соевый соус, лимонный сок, орегано, соль, оливковое масло и мед.
Хорошо все перемешиваем, накрываем и отправляем в холодильник на 2-3 часа, чтобы овощи хорошо промариновывались – и наша летняя закуска готова.
Ранее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом малосольных огурцов. На 1 кг огурцов звезда "Мастер Шеф" берет 1-2 ч.л. соли, 2 ч.л. меда, 6 зубчиков чеснока, зеленый лук, укроп, петрушку, 2 ст.л. зерновой горчицы, перец чили по вкусу, сок половинки лимона, а также 50 г растительного масла.
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