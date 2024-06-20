На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом летней закуски, которая дополнит любой обед или ужин.

Звезда "Мастер Шеф" подчеркнула, что в этом блюде смешиваются свежие овощи и легкая пикантность. Закуска получается вкусной, аппетитной с виду и очень полезной.

Для приготовления летней овощной закуски "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

помидоры коктейльные – 300 г

кабачок – 1 шт.

лук (сладкий) – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

соевый соус – 1 ст.л.

лимонный сок – 2 ст.л.

орегано сушеный – 1 ч.л.

соль – 1-2 ч.л. (по вкусу)

базилик свежий - 2 веточки

оливковое масло – 2 ст.л.

мед (можно заменить сахаром или сиропом) – 2 ст.л.

Коктейльные помидоры "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает пополам, кабачок нарезает тонкими колечками, а лук – полукольцами.

В миске смешиваем нарезанные овощи, добавляем натертый чеснок, измельченные листики базилика, соевый соус, лимонный сок, орегано, соль, оливковое масло и мед.

Хорошо все перемешиваем, накрываем и отправляем в холодильник на 2-3 часа, чтобы овощи хорошо промариновывались – и наша летняя закуска готова.

Ранее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом малосольных огурцов. На 1 кг огурцов звезда "Мастер Шеф" берет 1-2 ч.л. соли, 2 ч.л. меда, 6 зубчиков чеснока, зеленый лук, укроп, петрушку, 2 ст.л. зерновой горчицы, перец чили по вкусу, сок половинки лимона, а также 50 г растительного масла.

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