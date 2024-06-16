Если хочется разнообразия на шашлыках, или кто-то не ест мясо, то этот рецепт сырных шашлычков от звезды "Мастер Шеф" Ольги Рябенко – идеальный вариант.

В этот раз у себя в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусный и ароматный сырный шашлык.

Если захочется разнообразия на шашлыках, или кто-то в компании не ест мясо, то этот рецепт – идеальный вариант. Звезда "Мастер Шеф" решила приготовить сыр в слоеном тесте на шампурах – это очень просто, быстро и вкусно.

Для приготовления сырных шашлычков звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

сыр сулугуни или моцарелла твердая – 250 г

помидоры черри – 150 г

тесто слоеное – 1 лист

яичный желток – 1 шт.

Сыр для приготовления шашлычков "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает кубиками размером примерно 3х3 сантиметра. Помидоры просто моем и просушиваем.

На шампуры поочередно нанизываем кусочки сыра и помидоры черри.

Слоеное тесто "Мастер Шеф" Ольга Рябенко раскачивает в пласт толщиной примерно 0,5 см и нарезает его на полоски. Тестом обворачиваем сыр с помидорами на шампурах, как на видео. Чтобы закрепить края, немного смачиваем их водой.

Сверху смазываем тесто яичным желтком для аппетитной корочки и жарим шашлычки на сильном жаре, постоянно переворачивая.

"Это идеальный вариант для вечерних посиделок", – добавила звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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