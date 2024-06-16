Этот десерт можно приготовить к празднику или просто для большой компании, он даже проще других вариантов чизкейков и при этом остается таким же вкусным.

Такой рецепт сладкого перекуса подходит на праздник и просто для всей семьи, при этом готовится он не так долго. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Фисташковая часть

Ингредиенты:

340 г сливочного сыра

80 г сахара

2 яйца

110 мл сливок (от 30% жирности)

30 г фисташковой пасты + 20 г фисташковой делипасты (или только 30 г делипасты)

25 г измельченных фисташек

15 г кукурузного крахмала

Шоколадная часть

Ингредиенты:

340 г сливочного сыра

2 яйца

140 г молочного шоколада

170 мл сливок (от 30% жирности)

10 г кукурузного крахмала

Ванильная часть

Ингредиенты:

300 г сливочного сыра

100 мл сливок (от 30% жирности)

60 г сахара

1 яйцо

7 г кукурузного крахмала

1,5 столовые ложки сублимированных ягод

Приготовление

Каждый набор ингредиентов для каждой части (фисташковой, шоколадной, ванильной) объединить и перемешать венчиком или миксером на низкой скорости до однородной массы.

Кусок пергаментной бумаги смять в руках и выложить в форму или кольцо диаметром 20 см и высотой не менее 10 см. Если форма ниже, используйте форму диаметром 22 см.

Выложить все три слоя (фисташковый, шоколадный, ванильный) в подготовленную форму. Выпекать в предварительно разогретой до 220 градусов духовке 35-40 минут.

Дать чизкейку остыть в духовке, затем отправить его в холодильник минимум на 10 часов, а лучше на ночь.

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