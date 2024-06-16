Такой рецепт сладкого перекуса подходит на праздник и просто для всей семьи, при этом готовится он не так долго. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Фисташковая часть

Ингредиенты:

  • 340 г сливочного сыра
  • 80 г сахара
  • 2 яйца
  • 110 мл сливок (от 30% жирности)
  • 30 г фисташковой пасты + 20 г фисташковой делипасты (или только 30 г делипасты)
  • 25 г измельченных фисташек
  • 15 г кукурузного крахмала

Шоколадная часть

Ингредиенты:

  • 340 г сливочного сыра
  • 2 яйца
  • 140 г молочного шоколада
  • 170 мл сливок (от 30% жирности)
  • 10 г кукурузного крахмала

Ванильная часть

Ингредиенты:

  • 300 г сливочного сыра
  • 100 мл сливок (от 30% жирности)
  • 60 г сахара
  • 1 яйцо
  • 7 г кукурузного крахмала
  • 1,5 столовые ложки сублимированных ягод

Приготовление

Каждый набор ингредиентов для каждой части (фисташковой, шоколадной, ванильной) объединить и перемешать венчиком или миксером на низкой скорости до однородной массы.

Кусок пергаментной бумаги смять в руках и выложить в форму или кольцо диаметром 20 см и высотой не менее 10 см. Если форма ниже, используйте форму диаметром 22 см.

Выложить все три слоя (фисташковый, шоколадный, ванильный) в подготовленную форму. Выпекать в предварительно разогретой до 220 градусов духовке 35-40 минут.

Дать чизкейку остыть в духовке, затем отправить его в холодильник минимум на 10 часов, а лучше на ночь.

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