Шеф-повар предложила рецепт идеального завтрака на основе творога, который заменит сырники, ленивые вареники, запеканки и разнообразные блины.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкуснейший творожный "лаваш" без муки всего из двух ингредиентов.

Этот рецепт сейчас в тренде у американских кулинарных блогеров. Такой лаваш можно дополнять любыми соусами и начинками – и идеальный завтрак готов.

"Легко готовить, минимум ингредиентов, полезно и капец как вкусно. Скажу сразу, это точно будет готовиться еще не раз у нас дома, а это уже заявочка на успех", - рассказала шеф-повар.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог (5%) – 300 г

яйца – 2 шт.

"Я добавила по желанию соль, перец, сухой чеснок, копченую паприку. Можно добавить ароматных сухих травок. Но это все по желанию", – отметила шеф-повар.

Творог с яйцами перебиваем блендером до однородности. По желанию добавляем специи.

Творожную смесь выливаем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-40 минут до румяности.

Важно: старайтесь выкладывать творожную смесь на противень равномерно, ибо если где-то будет слишком тонкий слой, он будет хрупким. Также не передерживайте творожный "лаваш" в духовке, потому что он будет ломаться.

Пока творожный лаваш еще теплый, снимаем его с пергамента, смазываем любимым соусом, добавляем нарезанные овощи и другую начинку по желанию и наслаждаемся.

Последние новости Украины:

Победительница "Мастер Шеф" дала рецепт легкого десерта с клубникой.

Как быстро замариновать лук: шеф-повар дал рецепт универсальной закуски.

Лучше майонеза: финалистка "Мастер Шеф" поделилась рецептами вкусных заправок и соусов.