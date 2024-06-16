В этот раз на своей странице в Instagram украинский кулинарный блогер Алекс Миль показал, как приготовить вкуснейшую молодую картошку в сметанном соусе.
Весь процесс приготовления очень простой и займет всего 25 минут, а молодая картошка в результате получается невероятно вкусной и нежной.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- молодой картофель - 700 г
- соль – 1,5 ч.л.
- лавровый лист – 3 шт.
- бульонный кубик – 1 шт.
- черный перец – несколько горошин
- сметана – 7 ст.л.
- сливочное масло – 20 г
- зелень (укроп и петрушка) – 20 г
- горчица медовая – 15 г
- чеснок – 3-4 зуб.
- перец молотый – по вкусу
Молодой картофель чистим и ставим вариться в подсоленной воде. Когда закипит, добавляем бульонный кубик, лавровый лист и перец горошком, перемешиваем и варим еще около 10-12 минут. После этого сливаем воду.
На сковороде растапливаем кусочек сливочного масла, выкладываем отварной молодой картофель и жарим его золотистости со всех сторон.
Тем временем готовим соус. Для этого смешиваем сметану с горчицей, мелко нарезанной зеленью, измельченным чесноком, добавляем молотый перец по вкусу и перемешиваем все до однородности.
Добавляем сметанный соус к картофелю и тушим его буквально несколько минут на маленьком огне, перемешивая, чтобы соус полностью покрыл картошку, и сразу подаем блюдо горячим на стол.
Последние новости Украины:
Победительница "Мастер Шеф" дала рецепт легкого десерта с клубникой.
Как быстро замариновать лук: шеф-повар дал рецепт универсальной закуски.
Лучше майонеза: финалистка "Мастер Шеф" поделилась рецептами вкусных заправок и соусов.