Молодая картошка получается вкусной даже просто вареной с добавлением сливочного масла и зелени, но со сметанным соусом – гораздо вкуснее.

В этот раз на своей странице в Instagram украинский кулинарный блогер Алекс Миль показал, как приготовить вкуснейшую молодую картошку в сметанном соусе.

Весь процесс приготовления очень простой и займет всего 25 минут, а молодая картошка в результате получается невероятно вкусной и нежной.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

молодой картофель - 700 г

соль – 1,5 ч.л.

лавровый лист – 3 шт.

бульонный кубик – 1 шт.

черный перец – несколько горошин

сметана – 7 ст.л.

сливочное масло – 20 г

зелень (укроп и петрушка) – 20 г

горчица медовая – 15 г

чеснок – 3-4 зуб.

перец молотый – по вкусу

Молодой картофель чистим и ставим вариться в подсоленной воде. Когда закипит, добавляем бульонный кубик, лавровый лист и перец горошком, перемешиваем и варим еще около 10-12 минут. После этого сливаем воду.

На сковороде растапливаем кусочек сливочного масла, выкладываем отварной молодой картофель и жарим его золотистости со всех сторон.

Тем временем готовим соус. Для этого смешиваем сметану с горчицей, мелко нарезанной зеленью, измельченным чесноком, добавляем молотый перец по вкусу и перемешиваем все до однородности.

Добавляем сметанный соус к картофелю и тушим его буквально несколько минут на маленьком огне, перемешивая, чтобы соус полностью покрыл картошку, и сразу подаем блюдо горячим на стол.

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