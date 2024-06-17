Вареники по этому рецепту получаются невероятно вкусными и нежными, а готовятся очень просто – шеф-повар раскрыл несколько важных секретов.

Шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник на своей странице в Instagram показал, как приготовить идеальные вареники с творожной начинкой на пару.

Для теста на вареники шеф-повар берет следующие ингредиенты:

молоко - 300 г

сахар – 2 ст.л.

соль - 1,5 щепотки

дрожжи – 25 г свежих или 10 г сухих

растительное масло – 1 ст.л.

мука – 500 г

Начинку на этот раз шеф-повар решил сделать сладкую творожную. Для этого нам понадобится:

творог – 800 г

сахар – 3 ст.л.

яйцо – 1 шт.

ванильный сахар – 2 ч.л.

Теплое молоко (30-35 градусов) смешиваем с сахаром, солью, растительным маслом и дрожжами. Эту молочную смесь вливаем в просеянную муку и замешиваем тесто сперва ложкой, а затем хорошо вымешиваем руками в течение 5 минут.

Готовое тесто заворачиваем в пленку или накрываем полотенцем и оставляем отдыхать на 20 минут.

Чтобы приготовить начинку, просто смешиваем творог с сахаром, яйцом и ванилью до однородности.

Когда тесто отдохнет, на припыленной мукой рабочей поверхности раскатываем его в пласт толщиной 4-5 мм. Из теста стаканом вырезаем круги диаметром 5 см, на каждый выкладываем по 1 ч.л. творожной начинки и лепим вареники.

Готовить такие вареники нужно на пару в течение 6 минут. Готовые варенички обязательно смазываем растопленным сливочным маслом и подаем вместе со сметаной и по желанию с медом или вареньем.

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