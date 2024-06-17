Домашний творог приготовить очень просто, а по этому рецепту он всегда получается очень нежным, вкусным и по-настоящему натуральным.

В этот раз на своей странице в Instagram кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить вкусный домашний творог только из одного ингредиента.

"Творог получается нежный, ароматный и по-настоящему натуральный!", – подчеркнула кулинар.

Для приготовления домашнего творога нам понадобится два литра молока, желательно жирного и не магазинного, а домашнего фермерского. Из двух литров молока получится примерно 400-450 г творога.

Сначала оставляем молоко в теплом месте примерно на два дня, чтобы оно скисло. Можно ускорить процесс скисания, добавив к молоку чайную ложку уксуса, но, конечно, лучше подождать.

После этого снимаем верхний слой сметаны, а молоко переливаем в кастрюлю, ставим на огонь и прогреваем на слабом огне до 50°C.

"50° это когда трогаешь кастрюлю и еще не печет. Я варю творог без градусников, прямо на глаз", - объяснила кулинар.

Молоко при этом начнет еще больше сворачиваться, разделяясь на творожные хлопья и сыворотку. Важно не перегреть молоко, чтобы творог не получился резиновым. Помешивать ничего не надо, иначе консистенция творога будет очень рассыпчатой.

Затем выключаем огонь, даем смеси остыть буквально 10-15 минут, а затем процеживаем творог через марлю, сложенную в несколько слоев, и оставляем в подвешенном состоянии на ночь.

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