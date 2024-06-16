Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво предложил рецепт легких и вкусных котлет, идеальных для лета.

На своей странице в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился оригинальным рецептом котлет без мяса – с кабачком-цуккини и сыром.

Готовятся такие котлетки очень просто и быстро, а получаются супервкусными.

Для приготовления сырных котлет из цуккини "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

цуккини или кабачок - 2 шт.

мука – 1 ст.л.

панировочные сухари – 1 ст.л.

твердый сыр

соль и перец – по вкусу

Цуккини "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво натирает на мелкой терке и хорошо отжимает от лишней влаги. К тертому цуккини добавляем муку, панировочные сухари, немного тертого сыра, соль, перец и все перемешиваем до однородности.

Руками "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво формирует приплюснутые котлеты, пряча внутрь кусочек сыра.

Жарим котлеты на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне до золотистости с обеих сторон.

Подписчики судьи "Мастер Шеф", которые уже испытали рецепт, делятся своими советами:

"Эти котлетки у меня получились невероятно нежными. Спасибо, Эктор, за идею.

Очень советую хорошо отжать от сока и сыпать немного соли, совсем немного, потому что через соль уйдет нужное количество сока. Когда уж кабачок станет мокреньким – засыпайте сухие продукты и хорошо вымешивайте. Творожный сыр и кабачки тереть на мелкой терке.

А в начинку лучше берите моцареллу, она даст мягкость, нежность и пушистость блюду, и жарить на небольшом огне со сливочным маслом, а еще много панировки снаружи даст хрустящую корочку".

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