В этот раз на своей странице в Instagram победитель седьмого сезона "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить освежающий испанский суп гаспачо.
Это отличная альтернатива окрошке. Готовится очень просто и быстро, а вкус невероятный.
Для приготовления гаспачо "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:
- томаты – 600 г
- перец болгарский – 500 г
- перец чили – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- огурец – 1 шт.
- лук фиолетовый – 1 шт.
- сухари панко (или мякиш хлеба) - 100 г
- оливковое масло – 30 г
- бальзамический соус – 1 ст.л.
- базилик – 10 г
- специи: сушеные томаты, чеснок, базилик, соль и перец – по вкусу
Болгарский перец "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский выкладывает на противень и отправляет в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. После этого чистим перцы от кожуры.
Томаты нарезаем на кусочки. Огурец чистим и нарезаем. Также нарезаем лук и перец.
Далее "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский смешивает нарезанные овощи, запеченный перец, добавляет чеснок, специи, сухари или хлеб, оливковое масло, бальзамический соус, приправляет солью и перцем и перебивает все блендером до однородности.
После этого для идеальной текстуры перетираем гаспачо через сито и добавляем к нему лед, чтобы быстро охладить.
Дополнительно из огурца, лука и болгарского перца победитель "Мастер Шеф" делает тартар (мелко нарезает), выкладывает в тарелку, а сверху заливает гаспачо.
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