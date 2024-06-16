Победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный шеф-повар Вадим Бжезинский предложил рецепт легкого и освежающего томатного супа на замену окрошке.

В этот раз на своей странице в Instagram победитель седьмого сезона "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить освежающий испанский суп гаспачо.

Это отличная альтернатива окрошке. Готовится очень просто и быстро, а вкус невероятный.

Для приготовления гаспачо "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

томаты – 600 г

перец болгарский – 500 г

перец чили – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

огурец – 1 шт.

лук фиолетовый – 1 шт.

сухари панко (или мякиш хлеба) - 100 г

оливковое масло – 30 г

бальзамический соус – 1 ст.л.

базилик – 10 г

специи: сушеные томаты, чеснок, базилик, соль и перец – по вкусу

Болгарский перец "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский выкладывает на противень и отправляет в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. После этого чистим перцы от кожуры.

Томаты нарезаем на кусочки. Огурец чистим и нарезаем. Также нарезаем лук и перец.

Далее "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский смешивает нарезанные овощи, запеченный перец, добавляет чеснок, специи, сухари или хлеб, оливковое масло, бальзамический соус, приправляет солью и перцем и перебивает все блендером до однородности.

После этого для идеальной текстуры перетираем гаспачо через сито и добавляем к нему лед, чтобы быстро охладить.

Дополнительно из огурца, лука и болгарского перца победитель "Мастер Шеф" делает тартар (мелко нарезает), выкладывает в тарелку, а сверху заливает гаспачо.

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