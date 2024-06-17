На этот раз судьи проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская у себя Instagram показали, как приготовить вкусные и мягкие шоколадные кексики.
Кексы по этому рецепту готовятся элементарно и получаются очень нежными, просто тают во рту.
Чтобы приготовить шоколадные кексы, судьи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская берут следующие ингредиенты:
- 2 яйца
- 140 г муки
- 120 г сахара
- 45 г какао-порошка
- 120 г молока
- 100 г сливок
- 100 г растительного масла
- 0,5 ч.л. разрыхлителя
- горсть орешков (фундук)
Сначала судьи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская взбивают яйца с сахаром в пену. Далее добавляем молоко, сливки, растительное масло и хорошо перемешиваем.
Отдельно смешиваем сухие ингредиенты: муку, какао-порошок и разрыхлитель. Добавляем их в яично-молочную смесь и перемешиваем до однородности. У нас получится жидкое тесто шоколадного цвета.
Формы для кексов судьи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская застелили пергаментом. Тесто переливаем в кондитерский мешок или просто в пакет с надрезанным уголком. Распределяем тесто по формочкам, а сверху посыпаем орешками.
Выпекать кексы следует в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-40 минут – это зависит от размера изделий. Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки.
Готовые кексы судьи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская украсили сверху растопленным шоколадом. Также можно начинить кексы растопленным шоколадом.
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