Суперфиналистка "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко на своей странице в Instagram поделилась оригинальным рецептом салата с томатами, тунцом и хрустящим нутом.

Также неповторимый аромат и вкус этому салату добавит фенхель.

Для приготовления салата звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

томаты красные – 2 шт.

томаты желтые – 2 шт.

фенхель – 0,5 шт.

консервированный тунец в масле – 1 банка

красный лук – 0,5 шт.

отварной нут – 100 г

специи для нута (копченая паприка, соль, перец, оливковое масло)

заправка для салата (соль, перец, масло с тунца и зеленое масло)

Сначала нужно подготовить нут. "Мастер Шеф" Алена Московченко выкладывает отварной нут на противень, застеленный пергаментом, приправляет солью, перцем, копченой паприкой, сбрызгивает оливковым маслом, перемешивает и отправляет в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.

Нут должен стать хрустящим снаружи, но остаться мягким внутри. А пока нут запекается, звезда "Мастер Шеф" нарезает овощи: томаты красные и желтые, фенхель и сладкий лук.

Нарезанные овощи складываем в большую миску, добавляем тунец (масло оставляем для заправки) и хрустящий нут. В конце "Мастер Шеф" Алена Московченко заправляет салат солью и перцем по вкусу, маслом с тунца и зеленым маслом, перемешивает все – и можно наслаждаться.

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