Суперфиналистка "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко на своей странице в Instagram поделилась оригинальным рецептом салата с томатами, тунцом и хрустящим нутом.
Также неповторимый аромат и вкус этому салату добавит фенхель.
Для приготовления салата звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- томаты красные – 2 шт.
- томаты желтые – 2 шт.
- фенхель – 0,5 шт.
- консервированный тунец в масле – 1 банка
- красный лук – 0,5 шт.
- отварной нут – 100 г
- специи для нута (копченая паприка, соль, перец, оливковое масло)
- заправка для салата (соль, перец, масло с тунца и зеленое масло)
Сначала нужно подготовить нут. "Мастер Шеф" Алена Московченко выкладывает отварной нут на противень, застеленный пергаментом, приправляет солью, перцем, копченой паприкой, сбрызгивает оливковым маслом, перемешивает и отправляет в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.
Нут должен стать хрустящим снаружи, но остаться мягким внутри. А пока нут запекается, звезда "Мастер Шеф" нарезает овощи: томаты красные и желтые, фенхель и сладкий лук.
Нарезанные овощи складываем в большую миску, добавляем тунец (масло оставляем для заправки) и хрустящий нут. В конце "Мастер Шеф" Алена Московченко заправляет салат солью и перцем по вкусу, маслом с тунца и зеленым маслом, перемешивает все – и можно наслаждаться.
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