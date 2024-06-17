Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, если вы ищете способ разнообразить свои завтраки или не знаете, что приготовить из тыквы, попробуйте этот рецепт запеканки. Татьяна Литвинова уверяет, что в таком виде тыкву полюбят даже дети и те, кто обычно не едят её в других блюдах.

Ингредиенты:

Творог 9% — 500 г

Тыква — 600 г (лучше всего мускатная)

Мед — 70 г

Клюква сушеная — 100 г (вместо изюма)

Яйца — 3 шт.

Крахмал — 40 г

Цедра апельсина — 1 шт.

Сметана — 100 г

Ванильный экстракт — 1 ч.л.

Соль — 0,5 ч.л.

Приготовление:

Запеките тыкву до мягкости или тушите с небольшим количеством воды в сотейнике под крышкой, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Взбейте творог и яйца вместе с помощью погружного блендера. Отдельно взбейте тыкву, добавив свежую цедру апельсина.

Смешайте тыквенное пюре с творожно-яичной смесью. Добавьте сметану, ванильный экстракт, мед и соль. Хорошо перемешайте и еще раз перебейте блендером до кремовой консистенции. Введите крахмал, тщательно перемешивая.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, смажьте форму растительным маслом. На дно формы выложите промытую и высушенную клюкву. Выложите тесто запеканки в подготовленную форму и разровняйте поверхность.

Выпекайте в предварительно разогретой до 150-160°C духовке в течение одного часа, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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