Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова заметила, этот рецепт предлагает простой способ приготовить печенье без сахара с нежной текстурой и хрустом кокоса. Диета или веганство не повод отказываться от сладостей, и вы можете легко приготовить это кокосовое печенье с тройным вкусом кокоса, лимона и банана.

Ингредиенты:

Кокосовая мука — 110 г

Овсяная мука — 50 г

Кокосовая стружка или кунжут — горсть (для украшения)

Льняная мука — 30 г

Сироп топинамбура — ¾ ст. л.

Кокосовое масло — 40 г

Банан — 2 шт.

Цедра и сок половинки лимона

Приготовление:

Насыпьте все виды муки (кокосовую, овсяную и льняную) в глубокую миску, оставив немного кокосовой стружки для украшения. Натрите цедру лимона и процедите лимонный сок через ситечко, чтобы косточки и мякоть не попали в смесь, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В миске с мукой добавьте натертую цедру лимона и лимонный сок. Перемешивайте массу до однородности, используя силиконовую или деревянную лопатку. Добавьте кокосовое масло и сироп топинамбура, продолжая перемешивать до получения однородной и вязкой массы.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, руками сформируйте «сырнички» или шарики из полученной массы. Обваляйте каждую заготовку в кокосовой стружке. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-15 минут, пока оно не приобретет золотистый оттенок. Дайте печенью немного остыть, после чего оно готово к подаче, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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