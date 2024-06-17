Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова заметила, этот рецепт предлагает простой способ приготовить печенье без сахара с нежной текстурой и хрустом кокоса. Диета или веганство не повод отказываться от сладостей, и вы можете легко приготовить это кокосовое печенье с тройным вкусом кокоса, лимона и банана.
Ингредиенты:
- Кокосовая мука — 110 г
- Овсяная мука — 50 г
- Кокосовая стружка или кунжут — горсть (для украшения)
- Льняная мука — 30 г
- Сироп топинамбура — ¾ ст. л.
- Кокосовое масло — 40 г
- Банан — 2 шт.
- Цедра и сок половинки лимона
Приготовление:
Насыпьте все виды муки (кокосовую, овсяную и льняную) в глубокую миску, оставив немного кокосовой стружки для украшения. Натрите цедру лимона и процедите лимонный сок через ситечко, чтобы косточки и мякоть не попали в смесь, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В миске с мукой добавьте натертую цедру лимона и лимонный сок. Перемешивайте массу до однородности, используя силиконовую или деревянную лопатку. Добавьте кокосовое масло и сироп топинамбура, продолжая перемешивать до получения однородной и вязкой массы.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, руками сформируйте «сырнички» или шарики из полученной массы. Обваляйте каждую заготовку в кокосовой стружке. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-15 минут, пока оно не приобретет золотистый оттенок. Дайте печенью немного остыть, после чего оно готово к подаче, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
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