Суд частично поверил словам мужчины, который уклонился от мобилизации, и учел тот факт, что у него старенькая мать.

В Хмельницкой области мужчина, более года уклонявшийся от мобилизации, был осужден. Он пытался убедить военных, что готов служить, но его не берут из-за "злоупотребления алкоголем и плохого здоровья".

Суд частично поверил его словам и учел тот факт, что у него старенькая мать. Приговор вынес Изяславский районный суд.

Согласно данным, жителя Хмельницкой области в прошлом году признали годным к военной службе. Он получил повестку и должен был явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки 1 марта 2023 года. Однако он больше года уклонялся от мобилизации.

Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину, но оправдывался тем, что думал, будто за ним "должны были приехать работники ТЦК". Он также заявил, что хотел добровольно мобилизоваться, но ни одна военная часть его не принимала на службу.

Работник Территориального центра комплектования сообщил, что этого военнообязанного возили до пяти разных боевых частей. Однако там он постоянно жаловался на состояние здоровья, подчеркивал необходимость ухода за матерью преклонных лет, и заявлял о своей алкогольной зависимости.

Суд учел, что у мужчины есть мать 1940 года рождения, а также то, что он добровольно согласился на мобилизацию, но воинские части отказывались принимать его на службу. Мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и осудили за уклонение от мобилизации к одному году испытательного срока.

Источник: ТСН.

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