Оккупанты выложили кадры новых обстрелов Сумщины и заявили о заходе ДРГ в поселок Рыжовка - 600 метров от границы.

Согласно официальным данным, ночью и утром россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Под обстрелами были Николаевская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская общины.

В свою очередь глава Белопольской общины Юрий Зарко заявил, что Рыжевка под украинским контролем.

Ситуацию в Сумской области прокомментировал и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Сумщина. По состоянию на сейчас – это не начало того же, что было на Харьковщине. Россияне попытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, которая является спутником российского Теткино. Активных действий в пограничьи нет. Силы обороны ситуацию контролируют, враг получил огневое поражение», – сообщил лейтенант.

По словам Коваленко, заявление кадыровцев о захвате села Рыжевка – элемент информационной войны.

«Кадыровцы – это информационная армия, ставка сделана на информационную компоненту. Сравнивать ситуацию с Харьковщиной на 08:00 не стоит. Остается ли угроза действий россиян в пограничье – да», - подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Аналитики DeepState также отреагировали на заявление Кадырова и отметили, что с 2022 года село Рыжевка находилось в серой зоне, в которое регулярно заходили российские ДРГ.

"Планирует ли враг провести аналогичную как возле Волчанска операцию — планирует. Сделает ли он это — покажет время. И как бы там не было, но Силы Обороны должны быть готовы и подобные движения хоть как-то, но оттягивают наши резервы из других участков", — говорится в заявлении аналитиков DeepState.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников не исключает, что "все вполне может (!) быть "генеральной репетицией" перед более масштабными действиями в приграничье Сумщины.

"А может и не быть. Наши воины в любом случае готовы встречать врагов из всех калибров", – подчеркнул корреспондент.

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