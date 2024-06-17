Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво заметил, благодаря использованию свежих томатов, ароматного лука и разнообразных трав, суп получается насыщенным и ароматным.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как просто готовить вкусности. Этот томатный суп-пюре является вкусным и полезным блюдом, которое легко приготовить.

Ингредиенты:

Помидоры — 300 граммов

Лук репчатый — 1 шт.

Растительное масло — 20 мл

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Зелень — по вкусу (укроп, петрушка, кинза и др.)

Базилик — 1 листик (по желанию)

Приготовление:

Помидоры тщательно промойте и выложите в глубокую миску. Залейте их крутым кипятком и оставьте на 3-5 минут. Это облегчит удаление кожицы. Переместите помидоры в миску с ледяной водой, чтобы они остыли и кожица легко отделялась, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Очистите луковицу, промойте ее и нарежьте мелким кубиком. В сотейнике разогрейте растительное масло на слабом огне. Добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета, помешивая, чтобы не допустить пригорания.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, извлеките томаты из воды, снимите кожицу и вырежьте сердцевину. Нарежьте томаты мелким кубиком. Добавьте нарезанные томаты к луку в сотейнике и жарьте на среднем огне, пока помидоры не пустят сок и не начнут размягчаться.

Посолите и поперчите по вкусу. Если суп кажется вам кислым, добавьте немного сахара. Добавьте горячую воду, чтобы консистенция супа стала более жидкой, и тушите смесь на слабом огне в течение 10 минут.

По желанию добавьте базилик, зелень, орегано и другие травы, чтобы усилить аромат. Снимите суп с огня и дайте ему немного остыть, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Перелейте суп в чашу блендера и измельчите до однородной консистенции.

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