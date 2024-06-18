Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво заметил в Инстаграм, в рецепте используются доступные ингредиенты, а процесс приготовления не требует много времени.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, этот пирог с рыбой и рисом является вкусным и питательным блюдом, которое идеально подойдет для семейного ужина или обеда.

Ингредиенты:

Для теста:

Пшеничная мука — 170 граммов

Вода — 100 мл

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Для начинки:

Рыба (консервированная, копченая, свежая и т.п.) — 200 граммов

Круглый рис — 50 граммов

Лук репчатый — 80 граммов

Вода — 120 мл (для варки риса)

Черный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Просейте муку в большую миску. Добавьте воду, соль и подсолнечное масло. Замешивайте тесто, пока оно не станет однородным и не будет прилипать к рукам. Накройте тесто и оставьте его на 20 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Рис промойте несколько раз под холодной водой, чтобы удалить излишки крахмала. Вскипятите 120 мл воды, добавьте промытый рис и варите его до готовности (около 15 минут), затем остудите. Рыбу (например, консервированную горбушу) разомните вилкой до получения однородной массы.

Лук очистите и нарежьте мелким кубиком. В большой миске смешайте вареный рис, рыбу и лук. Добавьте черный молотый перец по вкусу.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво далее советует, разделите тесто на две части: одна должна быть немного больше другой. Раскатайте большую часть теста и выложите её на дно формы для запекания, предварительно смазанной маслом или выстланной пергаментом.

Выложите подготовленную начинку на тесто и равномерно распределите её по всей поверхности. Раскатайте оставшуюся часть теста и накройте ею пирог.

Защепните края теста, чтобы начинка была полностью закрыта. Сделайте несколько маленьких отверстий в центре пирога для выхода пара, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пирог около 30 минут.

Последние новости Украины:

Финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкуснейшего завтрака вместо каш и сырников.

Как правильно готовить жареный картофель: ресторатор раскрыл простой рецепт.

Салат из молодой капусты получится супервкусным: кулинар дала оригинальный рецепт.