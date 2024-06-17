Шоколадный корж с нежным кремом и легким ароматом коньяка не оставит равнодушным ни одного гостя, считает кулинарный блогер, давая полезные советы по приготовлению рулета.

Этот рецепт шоколадного рулета станет идеальным дополнением к вашему праздничному столу. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

Для коржа:

Яйца — 4 шт.

Сахар — 110 г

Какао-порошок — 20 г

Пшеничная мука — 90 г

Разрыхлитель — 2 г

Горячая вода — 1 ст. л.

Для пропитки:

Вода — 50 мл

Сахар — 20 г

Коньяк — 20 мл

Для крема:

Сливочный сыр — 300 г

Жирные сливки (от 33%) — 80 мл

Молочный шоколад — 100 г

Для покрытия:

Шоколад (микс черного и молочного) — 100 г

Сливочное масло (жирностью от 82%) — 90 г

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до получения пышной и воздушной массы. Просейте муку, какао и разрыхлитель вместе. В два приема добавьте эту смесь к взбитым яйцам, аккуратно перемешивая лопаткой по часовой стрелке. В конце добавьте одну столовую ложку горячей воды и перемешайте.

Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 12 минут. Готовый горячий корж сразу скрутите в рулет вместе с пергаментной бумагой и оставьте полностью остывать.

Воду с сахаром доведите до кипения и проварите одну минуту. Остудите сироп и добавьте коньяк.

Растопите молочный шоколад, залив его горячими сливками, и перемешайте до полного растворения шоколада. Отправьте смесь в холодильник на полчаса. Шоколадный крем смешайте со сливочным сыром.

Разверните остывший корж и пропитайте его сиропом с коньяком. Нанесите крем ровным слоем на корж и сверните его обратно в рулет. Оберните рулет пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 3 часа.

Растопите шоколад удобным способом (на водяной бане или в микроволновке). Остывший шоколад смешайте с сливочным маслом и взбейте до однородной массы. Покройте рулет приготовленным кремом и снова отправьте в холодильник на полчаса.

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