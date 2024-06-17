Этот рецепт шоколадного рулета станет идеальным дополнением к вашему праздничному столу. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
Для коржа:
- Яйца — 4 шт.
- Сахар — 110 г
- Какао-порошок — 20 г
- Пшеничная мука — 90 г
- Разрыхлитель — 2 г
- Горячая вода — 1 ст. л.
Для пропитки:
- Вода — 50 мл
- Сахар — 20 г
- Коньяк — 20 мл
Для крема:
- Сливочный сыр — 300 г
- Жирные сливки (от 33%) — 80 мл
- Молочный шоколад — 100 г
Для покрытия:
- Шоколад (микс черного и молочного) — 100 г
- Сливочное масло (жирностью от 82%) — 90 г
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром до получения пышной и воздушной массы. Просейте муку, какао и разрыхлитель вместе. В два приема добавьте эту смесь к взбитым яйцам, аккуратно перемешивая лопаткой по часовой стрелке. В конце добавьте одну столовую ложку горячей воды и перемешайте.
Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 12 минут. Готовый горячий корж сразу скрутите в рулет вместе с пергаментной бумагой и оставьте полностью остывать.
Воду с сахаром доведите до кипения и проварите одну минуту. Остудите сироп и добавьте коньяк.
Растопите молочный шоколад, залив его горячими сливками, и перемешайте до полного растворения шоколада. Отправьте смесь в холодильник на полчаса. Шоколадный крем смешайте со сливочным сыром.
Разверните остывший корж и пропитайте его сиропом с коньяком. Нанесите крем ровным слоем на корж и сверните его обратно в рулет. Оберните рулет пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 3 часа.
Растопите шоколад удобным способом (на водяной бане или в микроволновке). Остывший шоколад смешайте с сливочным маслом и взбейте до однородной массы. Покройте рулет приготовленным кремом и снова отправьте в холодильник на полчаса.
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