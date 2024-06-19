Не только салаты – актриса «Женского квартала» Татьяна Песик показала, чем можно себя порадовать в сезон полезного и вкусного укропа

Укроп, как известно, широко используется в кулинарии, но добавлять его можно не только и в салаты, консервацию или горячие блюда.

Укроп – уникальная и душистая зелень, в которой есть очень много пользы, пишет Politeka.net.

Укроп содержит множество минеральных солей - железа, калия, кальция, фосфора, а также аскорбиновую и никотиновую кислоты, тиамин, каротин, рибофлавин и флавоноиды, провитамин А, витамины С, D, E, B1, B2, B6, B12.

Укроп оказывает положительное влияние на пищеварительный тракт, повышает аппетит, а также способствует нормализации обмена веществ. Регулярное употребление укропа сделает кожу эластичной, положительно влияет на нервную систему, укрепляет иммунитет и улучшает зрение. В укропе нет холестерина и низкий показатель калорийности, что делает его отличным вариантом для диетического питания.

Укроп добавляют в консервацию, салаты, горячие блюда, супы и т.д. Также его используют для приготовления уксуса или разных пряных смесей.

Актриса и звезда «Женского квартала» Татьяна Песик решила показать на собственном опыте, как еще можно употреблять укроп, чтобы было вкусно и полезно.

Так, Татьяна Песик смакует его, просто измельчив зелень и добавив ее на хлеб.

«У моей мамы сезон укропа. И в холодильнике просто лежит. Поэтому заставляю себя его есть», - рассказала звезда «Женского квартала», демонстрируя свой бутерброд с измельченной зеленью, порезанный свежий огурец и кусочек рыбы с лимоном.

Добавим также, что употребление укропа усиливает кислотообразующую функцию организма, моторику желудочно-кишечного тракта, повышает аппетит, способствует нормализации обмена веществ.

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