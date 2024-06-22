Поливать арбузы следует очень обильно, предпочтительно междурядья, пропалывать сорняки, а подкормку лучше делать прямо под кустом или обрызгивать листья вечером.

Многие считают, что выращивание арбузов возможно только в теплом климате, например, таких, как в Херсоне, где известны сладкие и сочные херсонские арбузы и дыни. Однако, вырастить арбузы в открытом грунте возможно и в других, более холодных районах с меньшим количеством солнечных дней. С небольшим трудом и временем можно добиться отличного результата в выращивании арбузов практически в любых климатических условиях.

Для начала, ничего особенного - семена арбузов (или дыни, поскольку технология идентична) стандартно замачивают в слабом растворе марганцовки на час, затем промывают и высушивают.

Отличия начинаются при работе непосредственно в открытом грунте. В теплых районах семена сеют просто в землю, так как к посеву грунт уже достаточно прогрет. Теперь методика немного иная. Поскольку нам нужна теплая земля, а климат не предоставляет такой возможности, мы создаем "теплые грядки".

Для этого выкапываем траншею, заполняем ее ветками, соломой, растительными остатками и навозом. Затем засыпаем землей. Грядки следует сделать высотой до полуметра или даже 70 см и шириной чуть более метра. Это делается в начале мая, чтобы к моменту посадки грунт успел прогреться (благодаря навозу происходит самосогревание).

Проверяем теплоту почвы, как проверяем воду перед купанием младенцев - локтем. Если земля приятно теплая, делаем в ней лунки и высаживаем по два семечка на глубину 3-5 см.

Затем устанавливаем дуги для парника и натягиваем агроволокно. Это необходимо, так как мощности биотоплива могут оказаться недостаточными. Днем, когда температура воздуха достигнет 20-25 градусов, приоткрываем парник, а когда установятся теплые ночи, снимаем агроволокно, и выращивание происходит уже на открытом воздухе.

Поливаем арбузы обильно один раз в неделю, а после цветения - два раза. Поливать следует очень обильно, предпочтительно междурядья, пропалывать сорняки. Подкормку лучше делать прямо под кустом или обрызгивать листья вечером.

Выбираем две-три самых сильных плети и оставляем их (остальные удаляем), на каждой оставляем по максимуму три плода. Хотя хочется больше арбузов, растению не хватит сил на все плоды, и они не смогут полностью созреть. Поэтому лучше сосредоточиться на выращивании меньшего количества арбузов, но качественных.

Когда выращиваем арбузы или дыни в холодном климате, лучше выбирать известные сорта, такие как Огонек или Колхозница. Не стоит стремиться к огромным плодам - лучше обратить внимание на небольшие, но сладкие.

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