Суперфиналистка проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко у себя в Instagram поделилась рецептом невероятно вкусных рубленых куриных котлет с кабачком.
"Подготовила для вас рецепт, который разнообразит меню и будет смаковать детям и взрослым. Эти котлетки получаются очень вкусные, с хрустящей и румяной корочкой, хорошо держат форму и сочные внутри", – советует "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Готовятся такие котлетки очень просто и быстро, а благодаря кабачку получаются очень сочными и вкусными. Для приготовления рубленых куриных котлет с кабачком звезда "Мастер Шеф" использует следующие ингредиенты:
- филе куриное – 1 шт.
- кабачок – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 1 ст.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- соль и перец – по вкусу
Куриное филе и кабачок для приготовления котлет "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает кубиками небольшого размера.
К мясу и кабачкам добавляем яйца, муку, соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем. По желанию можно добавлять другие любимые специи.
Котлеты "Мастер Шеф" Ольга Рябенко жарит на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла, выкладывая мясо-кабачковую массу с помощью ложки. Жарим с обеих сторон до золотистого цвета.
В комментариях звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко уточнила, что по желанию можно не жарить котлеты на растительном масле, а запечь их в духовке – так тоже получится вкусно и даже полезнее.
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