Отключение электроэнергии приводит к производству низкокачественной продукции и выходу из строя оборудования, что приводит к росту цен.

Украинцы предупреждены, что в ближайшем будущем цены на хлеб могут увеличиться. Производители подразумевают, что цены могут повыситься на 30%.

Об этом сообщил глава "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко. Он пояснил, что отключение электроэнергии для хлебопекарной отрасли в Украине приводит к производству низкокачественной продукции и выходу из строя оборудования, что приводит к росту цен на хлеб.

Многие предприятия в хлебной отрасли имеют статус критической инфраструктуры и согласно законодательству не должны быть отключены от электросетей. Однако на практике такие предприятия часто сталкиваются с регулярными отключениями электроснабжения. Имеющие возможность переходят на электрогенераторы, что прежде всего влияет на стабильность работы и формирование цен.

Юрий Дученко подчеркнул, что хлебная отрасль потребляет относительно небольшое количество электроэнергии. Однако аварийные и неплановые отключения приводят к производству низкокачественной продукции и выходу из строя оборудования. Не все предприятия могут перейти на работу на генераторах, а могущие должны быть предупреждены заранее, чтобы запланировать переход производства на аварийный режим на 2-3 часа, не более.

Замечено, что даже плановые отключения электроснабжения не подходят для хлебной отрасли, поскольку это прерывает технологический процесс. Согласно эксперту, если отключение длится два часа, график выпуска хлеба и других хлебобулочных изделий сдвигается на восемь часов.

Кроме того, другой проблемой для хлебопекарной отрасли является отсутствие работников. В этой связи некоторые предприятия изменяют график работы, сокращают объемы и ассортимент производства.

По словам Юрия Дученко, еще одной причиной роста цен на хлеб является повышение стоимости муки, которая выросла на 25-30%.

Источник: AgroPortal.

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