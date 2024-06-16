Благодаря этому рецепту невероятно популярный салат "Цезарь" больше не захочется заказывать в ресторанах и кафе, ведь вкусного его приготовить можно и дома.

Удачным рецептом салата «Цезарь» по-домашнему поделилась фудблогер «Anny cooking» .

Ингредиенты для приготовления салата нужны следующие: 1 маленькое филе, 1 сваренное вкрутую яйцо, 10 черри, 1/2-2/3 салата айсберг, 50 г пармезана.

Также к салату "Цезарь" готовится соус и для этого понадобятся 2 желтка, 200 мл масла, 1 ч.л. горчицы, 2 ст.л. лимонного сока, 1/3 ч.л. соли, щепотка перца, 1 крупная долька чеснока(или 2 маленьких), примерно 50-60 мл молока, 50-70 г пармезана.

Салат "Цезарь" по-домашнему.

Кроме того, салат «Цезарь» подается с сухариками, и для этого нужны 2-3 кусочка тостового хлеба или батона, растительное масло, соль, паприка.

Итак, ход приготовления салата «Цезарь» по-домашнему таков. Сначала филе необходимо разрезать, посолить и поперчить с двух сторон.

«Жарим с двух сторон на умеренном огне до готовности, готовое филе заворачиваем в фольгу, чтобы было сочным», – рассказала кулинар о ходе приготовления домашнего салата «Цезарь».

Салат "Цезарь" по-домашнему.

Теперь готовим соус. Для этого в глубокой чаше соединяем желтки, горчицу, соль, перец, лимонный сок, чеснок и растительное масло.

«Опускаем нож погружного блендера на самое дно и взбиваем, медленно приподнимая и опуская нож блендера – вы увидите как масса должна стать густой. Добавляем молоко и доводим до консистенции соуса. К готовому соусу добавляем натертый пармезан и перемешиваем», - отметила фудблогер.

Салат "Цезарь" по-домашнему.

Готовим сухарики к салату "Цезарь" по-домашнему. Нарезаем хлеб кубиками, поджариваем их на сковороде с растительным маслом, посыпав солью и паприкой. Жарить сухарики следует, постоянно помешивая, до хруста.

Теперь формируем салат «Цезарь» – салат «Айсберг» следует порвать руками, добавляем 2-3 ст.л. соуса – перемешиваем. Теперь нарезаем яйцо, помидоры и куриное филе.

Выкладываем на тарелку кусочки салата «Айсберг», сверху добавляем черри, яйцо, нарезанное филе.

Салат "Цезарь" по-домашнему.

Посыпаем салат «Цезарь» сухариками и натертым пармезаном. Вот и все, можно угощаться!

«Все получилось вкусно! Наконец-то у меня есть правильный рецепт соуса»,

«Очень вкусный, гости съели весь и еще было мало»,

«Вчера приготовила соус по этому рецепту, вкус приятно удивил, спасибо» , – комментируют рецепт подписчики на страницу фудблогера.

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