Если вы ищете рецепт оригинального гарнира, чтобы разнообразить привычные гречку, рис и овсянку, то кускус – отличный вариант, вкусный и готовится очень просто.

Шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник на своей странице в Instagram показал, как вкусно приготовить кускус – это самая простая в приготовлении крупа.

Кускус достаточно просто залить кипятком, запарить и готово, но чтобы у вас получился идеальный гарнир, нужно добавить к нему немного овощей и специй.

На 500 г кускуса в сухом виде шеф-повар берет следующие ингредиенты:

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

перец болгарский – 1 шт.

зеленый горошек (свежий или мороженый) – 100 г

чеснок – 2 зуб.

соль – 1 ч.л.

сахар – 0,5 ч.л.

перец черный молотый – 1/3 ч.л.

лавровый лист – 2 шт.

растительное масло для жарки ~ 2 ст.л.

сливочное масло – 1 ст.л. (это диетическая версия, по желанию можно добавлять и 2-3 ложки)

вода (кипяток) - 600 г

Лук, морковь и болгарский перец нарезаем маленькими кубиками.

На разогретую сковороду с растительным маслом сначала отправляем лавровый лист, лук с морковью и обжариваем их в течение 2-3 минут. Далее добавляем сладкий перец, зеленый горошек, измельченный чеснок, соль, сахар, черный перец и обжариваем еще 1-2 минуты.

После этого всыпаем кускус, добавляем сливочное масло, заливаем кипятком, перемешиваем, накрываем крышкой или фольгой и оставляем запариваться на 5 минут.

Готовый кускус перемешиваем – и можно подавать на стол как гарнир к мясу с салатом и соусом.

Последние новости Украины:

Победительница "Мастер Шеф" дала рецепт легкого десерта с клубникой.

Как быстро замариновать лук: шеф-повар дал рецепт универсальной закуски.

Лучше майонеза: финалистка "Мастер Шеф" поделилась рецептами вкусных заправок и соусов.