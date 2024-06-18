Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусный рулет из кабачка, который станет прекрасным завтраком или закуской.
Для приготовления кабачкового рулета нам понадобятся следующие ингредиенты.
- кабачки – 2 шт. (на выходе после натирания и отжима влаги должно быть примерно 350 г)
- яйца – 3 шт.
- мука – 30 г
- соль, перец, чеснок и любимые специи
Начинку можно менять по желанию. На этот раз шеф-повар взяла:
- крем-сыр - 150 г
- лосось слабсоленый – 150 г
- шпинат
Кабачки натираем – часть на мелкой терке, а часть на крупной.
"Выжимаем влагу через полотенце. Хорошо жмем. Масса должна быть достаточно сухой", - подчеркнула шеф-повар.
К тертым кабачкам добавляем яйца, чеснок, муку, соль, любимые специи и перемешиваем до однородности.
Выкладываем кабачковое тесто на противень, застеленный пергаментом, и разравниваем в прямоугольник. Толщина коржа должна быть до 0,5 см. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Готовому кабачковому коржу перед формированием рулета даем остыть минут пять.
Крем-сыр для начинки шеф-повар советует достать из холодильника заранее, тогда он будет мягче и будет лучше мазаться.
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"Смазываем часть, выкладываем шпинат и лосось и заворачиваем. Резать можно сразу, но лучше дать немного стабилизироваться", – добавила шеф-повар.
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