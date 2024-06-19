Чтобы поесть вкусного мяса, не обязательно выезжать на шашлыки, можно в домашних условиях приготовить идеальные ребрышки, и рецепт достаточно простой.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ предложила украинцам рецепт сочных и невероятно вкусных ребрышек в глазури барбекю.

"Пикантные, сладкие и сочные. Это все о них. Рецепт достаточно простой, но просто шикарный", – советует шеф-повар.

Для приготовления ребрышек в глазури барбекю нам понадобятся следующие ингредиенты:

ребра свиные – 1 кг

соль - щепотка

паприка копченая – 1 ст.л.

чеснок сухой – 0,5 ст.л.

лимонный сок – 50 г

соус барбекю - 150 г

чеснок – 1 зубчик

пучок кинзы

"Я брала тонкие ребра, они менее жирные, но и мяса на них меньше", – отметила шеф-повар.

С ребер снимаем заднюю пленку, если есть, нарезаем по 1-2 ребра и маринуем. Для маринада берём соль, сухой чеснок и паприку, поливаем соком лимона, перемешаем и даем постоять минимум пол часа.

Время запекания зависит от толщины ваших ребрышек. Шеф-повар для приготовления ребер использовала мультипечь и запекала их 30 минут при 200 градусах. После этого смазала ребрышки соусом (барбекю + чеснок + кинза) и запекала еще 5-7 минут, чтобы они карамелизировались.

"Если хотите запечь в духовке, то первый раз запекайте в фольге минимум 1 час 20 минут при 180 для тонких ребер и еще минут 20-30 для толще, а затем с соусом на температуре выше (200 - 210) минут 10-15", – объяснила шеф-повар.

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