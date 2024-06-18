Этот рецепт панкейков настолько простой, что с ним справится даже ребенок или любой кулинар-новичок, а результат получается просто невероятный.

Кулинарная блогерка Юлия Сенич у себя в Instagram показала, как приготовить вкусные, пышные и нежные панкейки, которые всегда получаются с первого раза.

Всего на приготовление панкейков уйдет примерно 20 минут – и идеальный завтрак готов. Готовятся панкейки очень просто, с этим рецептом справится даже ребенок.

Для приготовления панкейков нам понадобятся простые ингредиенты, которые практически всегда есть дома у каждого:

молоко (комнатной температуры) – 200 г

яйца – 2 шт.

мука – 250 г

сахар – 100 г

соль - щепотка

ванильный сахар – по желанию

растительное масло ~ 50 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

К молоку добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и перемешиваем до однородности. Далее добавляем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем смесь до объединения всех ингредиентов. В конце добавляем растительное масло и снова перемешиваем тесто.

Жарим панкейки на сухой антипригарной сковороде. На один панкейк выливаем на сковороду примерно пол половника теста. Жарим с одной стороны до состояния, когда появится много пузырьков, затем переворачиваем на другую сторону и жарим панкейк еще 2-3 минуты.

Подаем панкейки с любимым вареньем, медом или сгущенкой, а также дополняем свежими ягодами.

"Панкейки получаются очень нежные и пышные", – добавила кулинар.

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