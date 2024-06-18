Кулинарная блогерка Юлия Сенич у себя в Instagram показала, как приготовить вкусные, пышные и нежные панкейки, которые всегда получаются с первого раза.
Всего на приготовление панкейков уйдет примерно 20 минут – и идеальный завтрак готов. Готовятся панкейки очень просто, с этим рецептом справится даже ребенок.
Для приготовления панкейков нам понадобятся простые ингредиенты, которые практически всегда есть дома у каждого:
- молоко (комнатной температуры) – 200 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 250 г
- сахар – 100 г
- соль - щепотка
- ванильный сахар – по желанию
- растительное масло ~ 50 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
К молоку добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и перемешиваем до однородности. Далее добавляем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем смесь до объединения всех ингредиентов. В конце добавляем растительное масло и снова перемешиваем тесто.
Жарим панкейки на сухой антипригарной сковороде. На один панкейк выливаем на сковороду примерно пол половника теста. Жарим с одной стороны до состояния, когда появится много пузырьков, затем переворачиваем на другую сторону и жарим панкейк еще 2-3 минуты.
Подаем панкейки с любимым вареньем, медом или сгущенкой, а также дополняем свежими ягодами.
"Панкейки получаются очень нежные и пышные", – добавила кулинар.
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