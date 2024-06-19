На своей странице в Instagram кулинарная блогерка Юлия Сенич поделилась с украинцами рецептом идеальных вареников с вишнями и клубникой на пару, как у бабушки.
Для теста примерно на 22 шт. вареников нам понадобятся следующие ингредиенты:
- кефир – 250 г
- щепотка соли
- сода - 1 ч.л.
- мука ~ 300 г + 30 г на присыпку в процессе приготовления
Для начинки берем:
- вишни ~ 100 г
- клубника ~ 100 г
- сахар – по вкусу
- крахмал – 1 ст.л.
- сливочное масло для смазки
К едва теплому кефиру добавляем соль, просеянную муку с содой и замешиваем мягкое, немного липкое тесто. Вымешиваем тесто 2-3 минуты, затем накрываем пищевой пленкой и оставляем отдыхать на 15 минут.
Ягоды хорошо моем. С вишен удаляем косточки. Клубнику нарезаем на мелкие кусочки. Отдельно смешиваем сахар с крахмалом.
Тесто обминаем и раскатываем в пласт средней толщины, стаканом вырезаем кружочки диаметром примерно 6 см, выкладываем ягоды, добавляем немного сахара с крахмалом и залепляем вареники. Сформированные вареники выкладываем на припыленную мукой дощечку.
"Не пытайтесь положить много начинки, это плохая идея, потому что все порвется и распадется. Максимум 2-3 вишни", – подчеркнула кулинар.
Готовим вареники на пару в течение 6 минут. Готовые варенички смазываем сливочным маслом и посыпаем сахаром.
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