Пока лето и сезон ягод, обязательно попробуйте приготовить вареники с клубникой или вишнями – это невероятно вкусно, а готовится довольно просто.

На своей странице в Instagram кулинарная блогерка Юлия Сенич поделилась с украинцами рецептом идеальных вареников с вишнями и клубникой на пару, как у бабушки.

Для теста примерно на 22 шт. вареников нам понадобятся следующие ингредиенты:

кефир – 250 г

щепотка соли

сода - 1 ч.л.

мука ~ 300 г + 30 г на присыпку в процессе приготовления

Для начинки берем:

вишни ~ 100 г

клубника ~ 100 г

сахар – по вкусу

крахмал – 1 ст.л.

сливочное масло для смазки

К едва теплому кефиру добавляем соль, просеянную муку с содой и замешиваем мягкое, немного липкое тесто. Вымешиваем тесто 2-3 минуты, затем накрываем пищевой пленкой и оставляем отдыхать на 15 минут.

Ягоды хорошо моем. С вишен удаляем косточки. Клубнику нарезаем на мелкие кусочки. Отдельно смешиваем сахар с крахмалом.

Тесто обминаем и раскатываем в пласт средней толщины, стаканом вырезаем кружочки диаметром примерно 6 см, выкладываем ягоды, добавляем немного сахара с крахмалом и залепляем вареники. Сформированные вареники выкладываем на припыленную мукой дощечку.

"Не пытайтесь положить много начинки, это плохая идея, потому что все порвется и распадется. Максимум 2-3 вишни", – подчеркнула кулинар.

Готовим вареники на пару в течение 6 минут. Готовые варенички смазываем сливочным маслом и посыпаем сахаром.

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