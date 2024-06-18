Такой вариант приготовления гораздо проще, но при этом даже вкуснее, чем обычные картофельные зразы – они получаются очень нежными и сочными.

Кулинарная блогерка Юлия Микулич на своей странице в Instagram предложила украинцам рецепт, как приготовить ленивые картофельные зразы с курицей и грибами.

"Почему ленивые? Потому, что я не заворачиваю начинку внутрь, а добавляю ее сразу в картофельное тесто и все перемешиваю. Такое формирование гораздо проще", – объяснила кулинар.

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Чтобы приготовить ленивые картофельные зразы, нам понадобится:

картофель (вареный или запеченный) – 600-650 г

фарш куриный – 300 г

шампиньоны – 250 г

лук репчатый – 150 г

яйцо - 1 шт

мука – 40 г

соль, перец, паприка

растительное масло для жарки

панировочные сухари

"Картофель отварите или запеките в микроволновке/духовке до готовности. Лучше запечь. Ведь когда он варится, то впитывает в себя воду, а лишняя влага зразам не нужна. Но, если очень хотите, то варите)) Не критично", - отметила кулинар.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем до готовности куриный фарш, добавляем соль, перец, паприку и другие специи по желанию. Готовый фарш перекладываем на тарелку.

Мелко нарезаем лук и грибы. Сначала обжариваем лук до мягкости, затем добавляем грибы и жарим до готовности. В конце добавляем соль и перец. Грибы с луком добавляем в обжаренный фарш, перемешиваем и оставляем начинку охлаждаться.

Вареный или печеный картофель разминаем в пюре, добавляем яйцо, муку, немного специй и перемешиваем до однородности. Добавляем в картофельную массу курицу с грибами, хорошо вымешиваем и формируем котлетки-зразы.

Обваливаем ленивые картофельные зразы в панировочных сухарях и жарим на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла с обеих сторон до румяности.

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